“A morte do líder do Daesh [acrónimo árabe do Estado Islâmico] marca um ponto de viragem na nossa luta conjunta contra o terrorismo”, escreveu Erdogan no Twitter.

“A Turquia continuará a apoiar os esforços contra o terrorismo, como fez no passado”, acrescentou.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a morte do líder do grupo extremista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, numa operação militar norte-americana realizada no sábado à noite em Idlib, no noroeste da Síria.

Donald Trump agradeceu na ocasião à Turquia, e também à Rússia, ao Iraque, à Síria e às milícias curdas da Síria.

Um responsável militar turco citado por agências internacionais disse que houve “estreita coordenação” entre os atores relevantes na região e que a Turquia foi informada da operação militar norte-americana com antecedência.