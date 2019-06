Volodymyr Zelenskiy defendeu, por sua vez, que a integração europeia é uma garantia para a independência do Estado ucraniano, bem como “uma garantia de prosperidade da nação ucraniana e um pré-requisito para um rápido crescimento económico e tecnológico”.

O novo chefe de Estado ucraniano destacou ainda os seus planos para combater a corrupção e para “consolidar o apoio internacional à favor da independência e da integridade territorial” da Ucrânia.

Em concreto, Zelenskiy pediu à UE que continue “a consolidar os respetivos esforços internacionais e a intensificar as sanções” em favor da paz na Ucrânia.

“A UE sempre estará determinada em ajudar a Ucrânia a reforçar a sua democracia e o Estado de Direito, a combater a corrupção, a estabilizar a sua economia e a prosseguir com as reformas no setor energético”, realçou Tusk, finalizando que Bruxelas continuará empenhada com o acordo de associação com Kiev e no apoio financeiro para a estabilização do país “apesar da agressão russa” e da guerra no leste do território ucraniano.

A Ucrânia vive num cenário marcado por um prolongado conflito armado com a Rússia e elevados níveis de corrupção.

O exército ucraniano e as forças separatistas pró-russas confrontam-se há mais de cinco anos na zona leste da Ucrânia.

Segundo Kiev, as forças separatistas são financiadas por Moscovo que acusa o Ocidente de apoiar o exército ucraniano.

A guerra no leste ucraniano já fez cerca de 13 mil mortos e continuam a registar-se confrontos apesar do abrandamento registado após a assinatura dos Acordos de Minsk em 2015 que são constantemente violados.