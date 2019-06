"Essas questões são tratadas no sítio próprio. É importante passar a todos os portugueses, nomeadamente aos portugueses que residem na região Norte, que o IPO é uma casa de confiança. Aqui praticam-se cuidados de saúde do melhor que se pratica no mundo inteiro na área da oncologia com inovação e investigação permanentes, com profissionais dedicados e com uma cultura de serviço público que duvido que se consiga melhor", disse Francisco Ramos.

O governante, questionado se operação “Teia”, na qual chegou a ser detido o anterior presidente do IPO do Porto, Laranja Pontes, poderia afetar a imagem da unidade de saúde sublinhou: "Não tem nenhuma razão para afetar".

"Justifica-se que a confiança se mantenha. O IPO continua e continuará a funcionar muitíssimo bem. Os portugueses podem manter a sua confiança de que encontrarão aqui as melhores respostas possíveis", disse o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que falava aos jornalistas à saída de uma reunião com o novo presidente do conselho de administração do IPO do Porto, professor e investigador Rui Henrique.

Francisco Ramos disse que esta visita ao IPO do Porto serviu para assinalar a entrada em funções do novo conselho de administração e "perspetivar os trabalhos futuros" de uma instituição à qual chamou "uma das joias da coroa do Serviço Nacional de Saúde".

Questionado ainda sobre a demora na troca de conselho de administração, uma vez que o anterior presidente do IPO do Porto, Laranja Pontes, estava em gestão corrente há cerca de dois anos e meio, devido à limitação do número de mandatos, aguardando pela indicação de substituto, Francisco Ramos considerou a situação "natural".