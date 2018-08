A TVI anunciou hoje que o canal da Media Capital e a apresentadora Cristina Ferreira acordaram em não renovar o contrato de prestação de serviços com a profissional, que está em vigor até 30 de novembro deste ano.

O Correio da Manhã avançou hoje que Cristina Ferreira vai transferir-se para a SIC. A Lusa tentou confirmar esta informação junto da Impresa, dona da SIC, mas tal não foi possível até ao momento.

Entretanto, em comunicado, a TVI informa que a estação de Queluz e Cristina Ferreira acordaram "em não renovar o contrato de prestação de serviços da apresentadora que está em vigor até 30 de novembro de 2018".

As duas partes "encontram-se atualmente a negociar os termos aplicáveis à cessação da relação contratual vigente e, bem assim, do vínculo laboral existente", como confirmou a Media Capital ao SAPO24 durante a tarde desta quarta-feira.

"Após 16 anos, ambas as partes entendem estar na altura de dar início a um novo rumo e a novos projetos empresariais e profissionais, pondo um ponto final neste caminho comum. A TVI destaca o profissionalismo e competência que a apresentadora e diretora de conteúdos não informativos sempre votou no exercício das suas funções na TVI, a televisão líder em Portugal", conclui o canal da Media Capital.

A confirmar-se a ida para a SIC, Cristina Ferreira será a primeira grande contratação de Daniel Oliveira para a SIC desde que se tornou o director-geral de entretenimento da Impresa, em junho deste ano.

Há 14 anos apresentar o programa "Você na TV!" de manhã na TVI junto de Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira iniciou-se em televisão com um estágio no programa "Regiões" na RTP, depois de se ter licenciado em Ciências da Comunicação. Seguiu-se um curso de Apresentação e um estágio no programa "Olá Portugal", em 2002, marcando o início da sua relação com a empresa de Queluz de Baixo. No seu currículo conta com programas como "Big Brother", "Diário da Manhã", "Dança Com as Estrelas" e "A Tua Cara Não Me é Estranha

Para além da carreira na televisão, Cristina Ferreira tornou-se uma empresária de sucesso, construindo uma marca com o seu nome. Para além da revista mensal "Cristina", a apresentadora detém ainda o blog "Daily Cristina", lançou linhas de roupa, de calçado, um perfume e dois livros: o livro de receitas "Deliciosa Cristina" e o livro de memórias "Sentir".