A Ucrânia revelou esta terça-feira que recuperou os restos mortais de dezenas de civis mortos em duas cidades na região leste de Donetsk, na Ucrânia, recentemente recapturadas às forças de Moscovo.

"Nas cidades libertadas de Sviatogirsk e Lyman, as autoridades descobriram locais de enterros em massa de civis", salientou o procurador-geral em comunicado, acrescentando que 34 restos mortais foram exumados em Sviatogirsk e outros 44 em Lyman.

Há indícios de várias famílias inteiras enterradas, muitas delas crianças. Em Lyman, por exemplo, foi descoberto o corpo de um bebé de apenas um ano.

"Cerca de 110 valas foram descobertas no cemitério de Nova Masliakivka, em Lyman, entre as quais estão os túmulos de crianças. A mais nova tem apenas um ano de idade. Está enterrada ao lado de toda a família. No total, 44 corpos já foram exumados durante a inspeção", acrescentou o Ministério Público de Lyman.

Fonte: https://censor.net/en/p3373034

*Com agências