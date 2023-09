Foi uma das notícias das últimas horas, nomeadamente a morte de Viktor Sokolov, após um ataque ucraniano às forças militares russas. O governo de Volodymyr Zelensky chegou mesmo a confirmar o sucesso desta missão, mas esta terça-feira surgiram imagens do comandante numa reunião com o governo de Vladimir Putin.

Sokolov compareceu numa reunião com o Ministro da Defesa da Rússia através de vídeo, juntamente com outros militares russos. O líder da frota russa do Mar Negro, contudo, não chegou a falar, pelo durante o vídeo disponibilizado pelo ministério da defesa russo.

Refira-se que as autoridades ucranianas tinham confirmado a sua morte, tal como a de outros oficiais russos, na passada sexta-feira.

"Trinta e quatro oficiais, entre eles o comandante da frota russa do mar Negro, morreram em consequência do ataque. Outros 105 ocupantes ficaram feridos. O prédio do quartel-general não pode ser reparado", afirmaram as forças especiais ucranianas no Telegram.

O governo russo, contudo, nesse mesmo dia, confirmou apenas o desaparecimento de um oficial.