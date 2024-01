O ministério russo disse que médicos e agentes da autoridade já chegaram ao local, segundo a agência russa TASS, que não adianta informações sobre possíveis vítimas. Também o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmou o conhecimento pelo Kremlin do incidente, mas também não acrescentou mais informações sobre este.

As autoridades russas ainda não disseram se há sobreviventes do acidente: “A bordo encontravam-se 65 prisioneiros do exército ucraniano transportados para a região de Belgorod para uma troca, seis membros da tripulação e três acompanhantes”, disse o Ministério da Defesa russo num comunicado citado pela TASS. O Ministério de Defesa da Rússia já avançou que enviou uma comissão militar especial para o local, tal como as autoridades competentes para a investigação.

A falar numa sessão plenária na câmara baixa russa, Viacheslav Volodin já acusou Kiev de ter derrubado o avião, avança a AFP. “Mataram os seus próprios soldados no ar, as mães e filhos estavam à espera deles”, declarou Volodin no hemiciclo em Moscovo.

“Abateram os nossos pilotos que estavam numa missão humanitária (…) com mísseis americanos e alemães”, acusou Volodin perante os deputados russos.

Volodin anunciou que a Duma irá preparar um apelo ao Congresso dos Estados Unidos da América e ao Parlamento Federal da Alemanha para que se descubra que mísseis poderão ter causado a queda do avião.

O chefe da Duma disse que a iniciativa se destina a que os congressistas norte-americanos e os deputados alemães “possam finalmente ver quem estão a financiar e quem estão a ajudar”.

“É o regime nazi. (…) Eles têm de assumir a sua responsabilidade e os deputados têm de os acusar”, afirmou Volodin, citado pela agência oficial russa TASS.

Desde o início da ofensiva contra a Ucrânia, a Rússia sofreu vários desastres aéreos envolvendo aeronaves militares.

No passado, a Ucrânia abateu aviões russos. Na semana passada, Kiev afirmou ter destruído um avião-espião A-50 e um avião de comando Il-22.

Um avião que transportava o chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, caiu em agosto de 2023 durante um voo entre Moscovo e São Petersburgo, no qual morreram tanto o polémico empresário quanto os seus homens de confiança. As autoridades russas negaram qualquer envolvimento no incidente, que ocorreu semanas após o motim abortado do grupo Wagner.

Em atualização.