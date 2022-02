“Não me foi dada nota de movimentações adicionais na base das Lajes resultantes do que está a acontecer”, afirmou, em declarações aos jornalistas, em Ponta Delgada, à margem de uma audiência com o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.

Questionado sobre um alegado aumento de escalas de aeronaves militares na base das Lajes, onde a Força Aérea norte-americana tem presença, o comandante disse não ter conhecimento de qualquer “situação de anormalidade” relacionada com a ofensiva militar na Ucrânia.

“O trânsito de aeronaves pela base das Lajes é normal em determinados contextos e resulta fundamentalmente da sua extraordinária posição geográfica no meio do Atlântico. É normal que aviões dos Estados Unidos da América, até porque têm lá um contingente, escalem a base das Lajes para ações de reabastecimento ou de manutenção”, explicou.

Sobre a situação na Ucrânia, Luís Morgado Baptista frisou que “as forças armadas portuguesas estão a dar o apoio que podem dar”, de acordo com que o foi “aprovado pelo ministro da Defesa Nacional e por todas as estruturas do Estado Maior das Forças Aéreas”.

“Acho que vamos ter de manter a devida atenção à evolução desta situação e tomar as medidas que eventualmente venham a ser necessárias, mas com tranquilidade”, salientou.

O Comando Operacional dos Açores está sedeado em Ponta Delgada e é liderado por um oficial general de qualquer ramo das Forças Armadas, na dependência do chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).