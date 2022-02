Vai Putin invadir a Ucrânia? Quais as consequências de uma guerra para os Aliados em geral e para a União Europeia em particular, e o que tem Portugal a ver com isso? O conflito ficou fora do debate eleitoral, mas reabre feridas antigas. Afinal, não é "um problema lá deles".

 Numa coisa todos estamos de acordo: se Putin é alguma coisa, é putinista. Vladimir Putin, presidente da Rússia, é por si. Exerce sozinho o poder absoluto, mas não é um autocrata qualquer, não fosse ele um ex-agente do KGB, mestre em contra-informação. "O sapo e o escorpião" é um podcast produzido pela MadreMedia que todas as semanas trará a discussão dos temas na agenda política ao SAPO24. Este podcast pode ser ouvido nas plataformas habituais, que pode subscrever aqui: Spotify

Anchor

Google Podcasts

Na Apple Podcasts Gostou de ouvir "O sapo e o escorpião", tem alguma sugestão ou pergunta para nós ou para os nossos convidados? O seu feedback é importante. Estamos "à escuta" no e-mail osapoeoescorpiao@madremedia.pt . Quer preservar o seu poder interno e a sua esfera de influência, que tem vindo a diminuir com a adesão dos Estados bálticos à NATO e à União Europeia, organizações que Putin despreza. Por isso, tudo o que tem feito nos últimos dez anos tem como objetivo provar que a democracia não funciona ou, pelo menos, plantar a semente da dúvida. O Tratado da Comunidade Europeia da Defesa, que iria coordenar as forças armadas de toda a Europa, faz 70 anos. A ideia ficou a "marinar" e foi o mais próximo que estivemos de criar um exército europeu - na altura, que nos protegesse, exatamente, dos avanços da então União Soviética. Agora, os prós e contras voltam a estar em cima da mesa. Maria Sturken, analista política e mestre em segurança internacional e terrorismo, António Goucha Soares, professor catedrático do ISEG e especialista em Direito Europeu, e José Couto Nogueira, jornalista de política internacional, explicam o que está em causa e traçam os cenários a que poderemos assistir nos próximos dias. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram