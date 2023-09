"Trinta e quatro oficiais, entre eles o comandante da frota russa do mar Negro, morreram em consequência do ataque. Outros 105 ocupantes ficaram feridos. O prédio do quartel-general não pode ser reparado", afirmaram as forças especiais ucranianas no Telegram.

Refira-se que a Rússia informou, na sexta-feira, que apenas um militar estava desaparecido após este ataque.

Este ataque ilustra também as já conhecidas e comentadas dificuldades da defesa antiaérea russa em combater ataques regulares nesta península ucraniana, anexada em 2014 pela Rússia e que é um importante ponto logístico para as tropas de Moscovo.