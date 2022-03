“Rios de sangue e lágrimas correm na Ucrânia, esta não é apenas uma operação militar, mas uma guerra que semeia morte, destruição e miséria”, disse o Papa Francisco, após a oração do Angelus, perante centenas de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, no Vaticano, com bandeiras ucranianas.

O Papa pediu também que os ataques armados na Ucrânia cessem imediatamente, que o diálogo prevaleça e que o direito internacional seja respeitado naquele país, com o estabelecimento de “corredores humanitários reais” para ajudar as populações.

"Apelo de todo o coração para garantir que corredores humanitários reais sejam garantidos e que a ajuda seja garantida e o acesso facilitado às áreas sitiadas para fornecer alívio vital aos nossos irmãos e irmãs oprimidos pelas bombas e pelo medo", disse o líder da Igreja Católica.

Francisco lembrou que "as vítimas são cada vez mais numerosas, assim como as pessoas em fuga, especialmente mães e crianças" e, por isso, "a necessidade de assistência humanitária naquele país martirizado cresce dramaticamente a cada hora".

O Papa agradeceu também aos jornalistas que "colocaram as suas vidas em risco" para informar o mundo sobre os eventos na Ucrânia.