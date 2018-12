“As declarações não são suficientes, é preciso tomar medidas”, porque as ações da Rússia “ameaçam a estabilidade” da região, disse Klimkine.

Em 25 de novembro, a Rússia apresou três navios de guerra ucranianos que tentavam penetrar no mar Negro, em Azov, capturando os 24 marinheiros a bordo, naquele que foi o primeiro confronto militar aberto entre Moscovo e Kiev desde a anexação da península da Crimeia ucraniana em 2014.

O chefe da diplomacia ucraniana pediu à Rússia a “libertação imediata (dos marinheiros) e o seu regresso à Ucrânia”, um apelo também feito pelo chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini.

Um primeiro sinal de apaziguamento surgiu terça-feira, quando a Ucrânia anunciou que o mar de Azov tinha sido parcialmente libertado do controlo russo.

Mas a resposta do Kremlin continuou dura, com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, a criticar o facto de a Ucrânia não permitir o uso da língua russa no país.

Lavrov considerou que há uma “crise de confiança na Europa Atlântica”, decorrente da “ampliação impensada da NATO (…) da implantação de sistemas antiaéreos americanos na Europa, e de sanções ilegítimas (sobre a Rússia) sob pretextos inventados”.