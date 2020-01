De acordo com os novos dados oficiais, cerca de 37,3 milhões de pessoas habitavam nos territórios controlados por Kiev, que não incluem a Crimeia nem as zonas controladas pelos separatistas no leste, indicou o ministro sem pasta Dmytro Doubilet.

“Infelizmente, este número não inclui as pessoas que vivem em permanência no estrangeiro e nos territórios ocupados. É o número de pessoas que se encontram fisicamente na Ucrânia”, precisou.

Segundo o relatório, existem 20 milhões de mulheres e cerca de 17 milhões de homens nas áreas abrangidas pelo censo.

O último recenseamento oficial foi realizado em 2001 e referia-se a uma população de 48,5 milhões de pessoas que habitavam nesta ex-república soviética.