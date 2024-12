É preciso recuar até setembro de 2022, sete meses após a invasão da Rússia, para recordar um mês tão mau como o de novembro passado em termos de ocupação territorial russa na Ucrânia.

No ano passado, os dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) mostram que as forças russas ocuparam 2.233 quilómetros quadrados, ao passo que em 2024 ocuparam cerca de 2.656 km2.

E estes número superam os do ano passado devido ao mês de novembro com os russos a ocuparem 1.202 quilómetros quadrados, aproximadamente o mesmo tamanho da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A Rússia aumentou de 17,4% em novembro de 2023 para 17,9% em 30 de novembro de 2024 o território ocupado na Ucrânia, com os maiores ganhos a registarem-se na região de Donetsk, com 1.804 quilómetros quadrados ocupados desde o início do ano, sendo que em novembro ganhou