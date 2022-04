Em conferência de imprensa, Peskov indicou que “o documento contém “formulações absolutamente claras e desenvolvidas. A bola está no seu campo (da Ucrânia), esperamos por uma resposta”.

O porta-voz da Presidência russa não forneceu mais detalhes nem especificou qualquer prazo para esta resposta, tendo responsabilizado a Ucrânia pelo lento progresso nas negociações e criticado que Kiev se desvia constantemente de acordos previamente confirmados.

“A dinâmica de trabalho no lado ucraniano deixa muito a desejar, os ucranianos não demonstram uma grande inclinação para intensificar o processo negocial”, disse.

Peskov recordou as declarações do Presidente russo Vladimir Putin, quando assinalou que Kiev altera constantemente os acordos previamente discutidos e se afasta das suas próprias propostas. “Naturalmente isso prejudica a efetividade das conversações”, acrescentou.

Em março, a Ucrânia apresentou à Rússia o seu projeto de acordo em Istambul, onde as duas partes mantiveram conversações destinadas a terminar com o conflito. Não é claro se as duas partes mantiveram contactos regulares desde esse encontro.

Ainda hoje, a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, afirmou em declarações à televisão estatal que a Rússia “há muito que não tem confiança nessas pessoas”, numa referência à equipa negocial ucraniana.

Zakharova denunciou o que definiu como “um circo em sentido figurado e direto por parte do regime de Kiev: que vêm, que não vêm, que participam, que não participam… Estamos preparados para isso em Moscovo? Claro que sim”.

A porta-voz considerou que esta tem sido a abordagem de Kiev nos últimos anos em torno das conversações e referiu o incumprimento dos acordos de Minsk, assinados no final de 2014 e início de 2015.

“É um esquema clássico que nos permite assegurar que não se trata de um regime independente e que o controlam desde o exterior”, adiantou, referindo ainda que “as conversações são uma manobra de distração” para Kiev.