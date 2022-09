Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, tem prometido quase diariamente novas tentativas de reconquista de território no seu país. Depois de Kharkiv, as atenções poderão estar agora a virarem-se para o sul do país e ainda para a Crimeia. Face a este desenvolvimento, e de acordo com os serviços secretos ucranianos, alguns oficiais russos estarão a tentar vender as suas casas naquela zona do país, de forma secreta, para regressarem à Rússia.

"Estão a começar a mobilizar-se juntamente com as suas famílias, de volta ao território russo. Uma contraofensiva bem sucedida das Forças de Defesa da Ucrânia está a forçar as chamadas autoridades da Crimeia a reinstalarem as suas famílias com urgência no território da Federação Russa. Apesar das garantias à população da Crimeia de que é seguro permanecer na península, representantes da administração de ocupação da Crimeia, funcionários do FSB e comandantes de algumas unidades militares estão a tentar vender as suas casas secretamente e a evacuar com urgência as suas famílias", lê-se num comunicado dos serviços de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia.

(Artigo atualizado às 17h20)