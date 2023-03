“O acolhimento de armas nucleares russas pela Bielorrússia constituiria uma escalada irresponsável e uma ameaça à segurança europeia. A Bielorrússia ainda pode impedir isso. A UE está pronta para responder com mais sanções”, assegurou Josep Borrell numa mensagem na rede social Twitter.

No sábado, o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que a Rússia iria colocar armas nucleares táticas na Bielorrússia e que 10 aviões já tinham sido equipados para estarem prontos para usar esse tipo de armamento.

No final de fevereiro, a UE anunciou a extensão das suas sanções contra a Bielorrússia por um ano, por causa da repressão do regime do Presidente Alexander Lukashenko e pelo seu apoio à invasão russa da Ucrânia.

No âmbito dessas sanções, Lukashenko e 194 outras figuras do regime foram proibidos de entrar na UE e os seus bens foram congelados.

Além disso, 34 entidades da Bielorrússia foram sancionadas e todos os financiamentos europeus estão proibidos.

A Bielorrússia também está sujeita a sanções económicas específicas, incluindo restrições no setor financeiro, comércio, bens de uso duplo, telecomunicações, energia e transporte.

Hoje, o alto representante da UE para Assuntos Externos admitiu novas sanções, como forma de conter a retórica nuclear de Putin.