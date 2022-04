Como primeiro passo imediato, a UE conseguiu entregar à Ucrânia quase três milhões de comprimidos de iodeto de potássio, que podem ser utilizados para proteger as pessoas dos efeitos nocivos da radiação, através do Mecanismo de Proteção Civil da UE (rescEU), com a ajuda da Espanha e França, segundo um comunicado do executivo comunitário.

As reservas estratégicas para responder a ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (QBRN) à saúde pública ascendem ao valor de 540,5 milhões de euros e compõem-se de equipamento médico e medicamentos, vacinas e outras terapêuticas para tratar pacientes expostos a estes agentes.

O rescEU irá ainda fornecer equipamento de descontaminação e equipas de peritos na matéria.