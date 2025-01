Numa declaração conjunta, a vice-presidente para a Soberania Tecnológica, Henna Virkkunen, e o comissário do Comércio, Maros Sefcovic, sublinharam ainda que “é do interesse económico e de segurança dos EUA que a UE compre chips avançados de IA dos EUA sem limitações”.

“Cooperamos estreitamente, particularmente na área da segurança, e representamos uma oportunidade económica para os EUA, não um risco para a segurança”, sublinharam.

Virkkunen e Sefcovic garantiram que já partilharam as suas preocupações com a atual administração norte-americana do democrata Joe Biden e que esperam “colaborar construtivamente” com a nova administração republicana de Donald Trump, que tomará posse em 20 de janeiro.

“Estamos confiantes de que podemos encontrar uma forma de manter uma cadeia de abastecimento transatlântica segura para a tecnologia de IA e supercomputadores, para benefício das nossas empresas e cidadãos de ambos os lados do Atlântico”, concluíram.

O Governo norte-americano apresentou hoje um quadro com novas regras para a exportação de tecnologias de inteligência artificial para facilitar as vendas a aliados e impedir adversários como a China de terem acesso às inovações.

Em outubro de 2023, já tinham sido anunciadas novas restrições à exportação dos ‘chips’ mais potentes para a China, incluindo componentes utilizados para IA, para impedir a sua utilização por Pequim para fins militares.

As novas regras introduzidas hoje “tornam mais difícil para os nossos concorrentes escaparem aos nossos controlos de exportação através de contrabando e ligações remotas”, disse o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan.

Neste quadro, Washington quer impor novas autorizações para exportações e transferências de ‘chips’ informáticos sofisticados para uma lista alargada de países, com uma série de exceções para países aliados, principalmente quando se trata de volumes limitados, em resposta a necessidades das universidades, por exemplo.

A segunda regra reforça os controlos sobre a difusão de parâmetros dos modelos de IA generativa mais avançados.

As medidas vão entrar em vigor dentro de 120 dias para “dar tempo à nova administração” de fazer as alterações que pretender, indicou a secretária do Comércio dos EUA, Gina Raimondo.

A Casa Branca disse que as restrições não se aplicarão a 18 aliados e parceiros importantes, principalmente Canadá, Alemanha, Reino Unido e Taiwan, mas deixa a maioria dos países numa lista negra, incluindo Brasil, Israel, México, Portugal, Singapura e Arábia Saudita.

Estes países poderão comprar o equivalente a 50.000 processadores GPU avançados cada, um limite definido para “garantir que a tecnologia americana está disponível para servir governos estrangeiros, prestadores de cuidados de saúde e outros negócios locais”, de acordo com uma nota da Casa Branca.

Donald Trump vai regressar à Casa Branca para um segundo mandato presidencial a partir de 20 de janeiro.

Durante o primeiro mandato, Trump pressionou a China com tarifas elevadas, mas agora tem o apoio de muitas empresas de Silicon Valley, interessadas em poder exportar as suas tecnologias.

A China já criticou estas novas normas de exportação norte-americanas sobre IA considerando-as “uma violação flagrante” das regras do comércio internacional.