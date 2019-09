Até ao momento, a União Europeia destinou 127 milhões de euros para apoiar programas tanto na Venezuela, como nos países vizinhos que recebem migrantes.

Federica Mogherini e Filippo Grandi concordaram em continuar em contacto em relação à crise na Venezuela.

A crise política, económica e social na Venezuela agravou-se desde janeiro último, depois de o presidente do parlamento, Juan Guaidó, jurar assumir as funções de presidente interino do país.