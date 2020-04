“Seguimos com apreensão o consequente agravamento da situação humanitária na província, com uma crescente insegurança das populações locais e a rápida multiplicação do número de deslocados internos”, lê-se numa nota da UE distribuída hoje à imprensa.

No documento, a UE pede uma “ação eficaz” para conter as incursões de grupos armados em Cabo Delgado, manifestando a sua abertura para apoiar as autoridades na assistências das populações afetadas e na busca por soluções.

“A resposta a ser dada pelas autoridades só poderá proporcionar resultados efetivos e satisfatórios se garantir o pleno respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais das populações”, acrescenta o documento.

Por outro lado, a UE lamenta o desaparecimento do jornalista da Rádio Comunitária de Palma Ibraimo Abu Mbaruco, que terá sido sequestrado há uma semana, em circunstâncias por apurar.

“O exercício das liberdades de expressão, de imprensa e do direito à informação afiguram-se, neste contexto, fundamentais para permitir uma melhor compreensão e combate ao fenómeno do extremismo violento que assola Cabo Delgado”, refere a UE, apelando para uma investigação com “rapidez e profundidade”.