“O Governo esqueceu-se de assegurar a fiscalização necessária para garantir o cumprimento da lotação de autocarros e comboios a dois terços da sua capacidade normal. O que vemos quase diariamente são transportes públicos a abarrotar de passageiros”, apontou hoje a UGT, em comunicado.

Assim, a UGT exige do Governo mais medidas, algumas delas já previstas, mas ainda por implementar, como, por exemplo, uma fiscalização “mais eficaz” ao cumprimento da lotação nos transportes públicos de passageiros.

A central sindical considera ainda que se deve apostar no “desdobramento do transporte ferroviário com o modo rodoviário, nomeadamente na linha de Sintra, onde se verificam altas taxas de ocupação”.

Esta medida, acrescenta a UGT, foi já referida pelo primeiro-ministro, António Costa, numa reunião de Concertação Social.