“Eu falei muito bem com o doutor Pedro Passos Coelho, tínhamos muitas divergências, tivemos muitas posições críticas”, disse em declarações aos jornalistas no 37.º Congresso Nacional do PSD, que terminou hoje e decorreu no Centro de Congressos de Lisboa.

O secretário-geral da UGT salientou que “as divergências com o Governo foram sempre ultrapassadas através do diálogo”, e que o facto de as duas organizações estarem em desacordo “não significa que efetivamente não exista democracia”.

“A democracia é cada um poder dizer aquilo que pensa, aquilo que acha que deve ser a sua visão de futuro, a sua estratégia. Foi isso que fizemos com o doutor Passos Coelho, é isso que eu faço com o doutor António Costa, que fiz com o doutor Portas e que faço agora com a doutora Assunção Cristas. Fiz com o doutor Passos e vou fazer naturalmente com o doutor Rio”, precisou.

O dirigente salientou que o diálogo “até agora foi fácil, ao longo de 40 anos de história com todos os Governos, fossem eles sociais-democratas, socialistas, com o CDS ou sem o CDS”.