Segundo o jornal britânico The Guardian, o assalto decorreu por volta das 05:00 (hora local, 04:00 em Lisboa), tendo os responsáveis conseguido entrar no Palácio Real de Dresden depois de um fogo destruir um transformador elétrico perto do local, interrompendo o sistema de alarme.

Apesar de a eletricidade estar em baixo, uma câmara de vigilância conseguiu captar dois homens a entrar no Museu Grünes Gewölbe (“Cofre Verde”) do palácio. O espaço, datado do século XVI, contém uma das mais importantes coleções de tesouros da Europa.

Segundo Volker Lange, chefe de polícia da cidade de Dresden, os ladrões partiram uma janela e cortaram uma vedação para se dirigir “especificamente” a um expositor da sala de jóias do museu. Apesar de o roubo ter ocorrido quando o transformador estava a arder, os investigadores recusaram-se a vincular os dois eventos.

As autoridades chegaram ao local apenas minutos depois de o assalto ocorrer, mas os suspeitos já tinham escapado. Um carro a arder foi encontrado hoje de manhã na cidade, suspeitando-se que tenha sido o veículo de fuga. A polícia colocou barreiras nas estradas e criou “checkpoints” na entrada de Dresden para evitar que os homens fujam.