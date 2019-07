Para o presidente da associação, Duarte Soares, a decisão do parlamento de rejeitar a legalização da eutanásia foi uma “decisão séria, responsável e consciente” que “impediu outorgar ao Estado o dever de matar os cidadãos cujos pedidos fossem aceites” e teve simultaneamente “o condão de responsabilizar publicamente” os líderes políticos a assumir os cuidados paliativos como desígnio nacional na saúde para a próxima década.

Nesse sentido, afirmou Duarte Soares à agência Lusa, “é importante para a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos assinalar essa data e marcar uma agenda que é cívica e não é política”.

“Passou mais de um ano e neste período passamos a ser mote para as mais variadas promessas. Prometem-nos mais investimento, mais recursos humanos, melhores condições de trabalho, e os nossos profissionais respondem com a máxima dedicação e cada vez maior resiliência, colmatando as necessidades com ainda maior paixão em todas as tarefas que cumprem”, sublinhou.

Contudo, existiram “muito poucos serviços novos”, não houve camas novas e “as equipas comunitárias continuam exatamente na mesma e, atendendo a tanto que se disse e que se anunciou sobre hospitalização domiciliária, onde é que estão as equipas”.