"Este terramoto mudou a minha vida para sempre", disse à AFP a mulher de 52 anos, que vive numa tenda, assim como a maioria dos habitantes de Tiniskt, uma aldeia situada nas montanhas, a 70km a sudoeste de Marrakesh.

Esta aldeia com casas de barro foi praticamente arrasada pelo terramoto de 8 de setembro de 2023, que causou a morte de cerca de 3 mil pessoas e danificou por volta de 60 mil habitações no Alto Atlas.

Kebira Ait Bellaid tenta seguir em frente pelo seu marido e filhos “que ainda estão vivos”. Mas ouvir “Rayan, de 9 anos, a implorar-me debaixo os escombros ainda me assombra”, diz a mulher, que desde então está a ser acompanhada por um psiquiatra.

“A vida é difícil na tenda, entre o frio congelante do inverno e o calor sufocante do verão”, continua a mãe de três filhos, que ainda não conseguiu reconstruir a sua casa devido à instabilidade do terreno.

Embora a maioria das famílias em Tiniskt tenha recebido ajuda pública inicial (20 mil dirhams, cerca de 5 mil euros), apenas dez projetos de reconstrução foram iniciados recentemente.

Esta lentidão ocorre devido à dificuldade de acesso a certas zonas, explica Amine Buih, responsável pela província de Al Hauz - sob a qual Tiniskt se enquadra - na agência pública Al Omrane.

Nesta região, a mais afetada pelo terramoto, espera-se reconstruir 24 mil habitações. Até o momento, mil foram erguidas, mais de 9 mil fundações foram feitas e cerca de 5 mil estruturas foram construídas, de acordo com Buih.

Em Uirgane, uma vila ao longo de uma estrada nacional a 14 quilómetros a nordeste de Tiniskt, o ritmo de trabalho é mais rápido. Duas casas já estão habitadas, e outras estão em processo de construção ou conclusão.

Todas são construídas em cimento, mas com a obrigação de cobrir as fachadas com barro.

Recomeço

Brahim Ait Uuarah é um dos sortudos que conseguiu deixar o campo de desastre em março e mudar-se para sua nova casa, construída com seus próprios recursos antes de receber ajuda pública.

“Os seis meses que passei numa barraca foram muito difíceis. Eu estava ansioso para virar essa página dolorosa, mas nada pode compensar as vidas perdidas”, diz o motorista da ambulância, que perdeu a mulher e o filho no terramoto.

Em Tiniskt e noutros aldeias, o cimento foi usado para a reconstrução, ao contrário das recomendações dos arquitetos que defendiam a construção tradicional com terra e pedra.

“O cimento foi imposto porque as pessoas têm preconceitos em relação às técnicas tradicionais, mas essa percepção poderia ter sido diferente com mais conscientização”, lamenta Yasine Ait Si Mhanned, um jovem de Tiniskt.

Para Buih, a arquitetura tradicional apresenta “dificuldades em termos de construção e duração da estrutura”.

“É mais caro em algumas áreas devido à necessidade de mão de obra qualificada, que é muito escassa”, enfatiza.

O arquiteto Khalil Morad El Ghilali adverte que “a introdução do cimento nessas regiões é um grande erro, pois ele é caro, não se adapta ao ambiente e não é confiável.

“Havia muita pressão dos habitantes e a prioridade era satisfazê-los”, lamentou o arquiteto.

“Uma abordagem errada”, enfatiza esse profissional que está a trabalhar na reconstrução de 70 casas feitas de terra ou pedra, depois de 280 projetos baseados em cimento terem sido descartados.