“Há uma série de situações negativas e não entendemos porque é que, volvidos 45 anos, a pedreira vai ser reativada”, desabafou Rogério Abrantes que contou a “surpresa” que sentiu quando, há “sensivelmente dois meses” o informaram que “andavam máquinas no terreno a fazer terraplanagens”.

“Imediatamente enviámos a fiscalização ao terreno a pedir a licença e que tinham de parar a obra até a apresentarem. Nesse mesmo dia ligámos à Direção Geral de Energia e depois realizámos uma reunião na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, com a direção da energia e a autarquia para debatermos os problemas da reabertura”, contou.

E, segundo explicou, foi nessa reunião que tomou conhecimento que “havia um parecer da CCDR” sobre o caso.

Rogério Abrantes também contou que a autarquia admite avançar com uma providência cautelar contra a pedreira.

A pedreira em causa foi desativada “há cerca de 50 anos”, dizem os habitantes, e situa-se em Fiais da Telha, na freguesia de Oliveira do Conde, no município de Carregal do Sal, e que faz fronteira com a freguesia de Lapa do Lobo, no concelho de Nelas, municípios do distrito de Viseu.

Os habitantes juntaram-se e criaram o movimento juntos contra a pedreira que organizou hoje uma manifestação para apresentarem o “desagrado e revolta” da reabertura desta exploração que dizem ser “um atentado ambiental e para a saúde de quem vive a poucos metros” da pedreira.

“Querem reativar a pedreira e fazer dela um depósito de resíduos de construção civil. Existem casas, vamos ter problemas com os tiros que vão ser dados para a extração das pedras, vão circular pelo meio de aldeia, diariamente, dezenas de carros pesados e se há 30 anos construíram o IC12 para tirarem os camiões da aldeia, não podemos agora andar para trás”, contou o porta voz do movimento.

Rui Lopes disse que a população “está unida contra os pós do granito que são altamente cancerígenos, contra as fissuras nas casas, contra o fim do bem-estar que hoje a aldeia tem e que acabará com a reabertura” da pedreira.