Está calor. Muito calor. E o ar em Portugal está quente. Quão quente? Um quente que levou a que só nesta quarta-feira fossem batidos recordes de temperatura máxima em 13 estações meteorológicas do continente. Não é de hoje, a situação arrasta-se há dias.

Sabemos disso porque o nosso corpo sente o frémito provocado pelo termómetro. Quem pode escuda-se na praia, quem não pode arrasta-se pela sombra. Valha-nos que os banhos a frio e as ventoinhas e aparelhos de ar vão ajudando, que o calor não dá tréguas.

No entanto, este 14 de julho tem a nuance de ser o dia que as provisões apontaram como o sendo o "mais grave" desta onda de calor que acossa a Península Ibérica e a Europa. Tanto que estas temperaturas muito altas e o agravamento do risco de incêndio levaram a que o primeiro-ministro anunciasse ao país logo pelas primeiras horas da manhã que o Governo renovou a situação de contingência (em vigor há quatro dias) até ao final da semana.

"As condições meteorológicas apontam para que hoje [quarta-feira] tenhamos o dia mais grave, com aumento de temperaturas, ventos de leste e baixos níveis de humidade. Este é o dia em que precisamos de mais cuidado do que nunca para evitar novas ocorrências", começou por dizer António Costa.

"Este quadro meteorológico vai prolongar-se para além da sexta-feira, estendendo-se durante o fim de semana, e por isso o que vamos ponderar hoje durante o dia, e com grande probabilidade, é prolongar o estado de emergência pelo menos até às 24:00 de domingo", rematou.

A ponderação foi tomada depois de o chefe do executivo ter reunido com o presidente do IPMA, Miguel Miranda, e com responsáveis da Autoridade Nacional de Emergência e da Proteção Civil. José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, também esteve presente neste encontro.

A situação continua a ser "extrema" Os incêndios, tal como o calor, não estão a dar tréguas. As imagens que nos chegam dos noticiários espelham o desespero de muitos que lutam para salvar as suas casas e pertences. A sua luta contra o fumo, o fogo, a cinza. Nas últimas 24 horas, a situação que mais preocupou foi em Palmela. As chamas deflagraram e nem os animais foram poupados. Burros, póneis, cangurus, alguns com queimaduras no corpo a precisarem de tratamento veterinário, tiveram de ser resgatados