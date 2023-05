Um detido, uma explosão controlada e Palácio de Buckingham em confinamento

Não há registo de feridos e a explosão controlada terá sido levada a cabo pela polícia, por questões de segurança. Os jornais ingleses adiantam que um homem foi detido depois de atirar chumbos de caçadeira aos portões do Palácio.

As equipas de reportagem que estavam à porta do Palácio de Buckingham foram evacuadas, e o Palácio entrou de imediato em confinamento.

Neste momento há um cordão policial a circundar o Palácio, depois de esse homem ter sido encontrado na posse de um pacote suspeito, adianta o The Mirror. O The Sun avança ainda que o homem tinha também uma arma consigo, e lembra que durante a tarde o Rei encontrou-se com o Primeiro Ministro Australiano, Anthony Albanese.

O aparato policial e mediático no local, era já grande uma vez que se aproxima o dia de coroação do Rei Carlos, e hoje estavam marcados os ensaios da procissão.

Tal como já estava a acontecer antes do incidente as ruas em volta daquela localização continuam encerradas. A polícia estará a investigar o sucedido.