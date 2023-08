De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira traz "céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao início da manhã, podendo essa nebulosidade persistir ao longo do dia no interior Norte".

O vento vai ser "fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) e com rajadas até 65 km/h no litoral oeste e moderado a forte (30 a 50 km/h) com rajadas até 75 km/h nas terras altas, em especial do litoral Centro e a partir da tarde".

Quanto ao estado do mar, a costa Ocidental vai ter "ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros", estando a temperatura da água do mar entre os 16/19ºC. Já na costa Sul, as ondas vão ser "inferiores a 1 metro" e a temperatura atinge os 19/22ºC.