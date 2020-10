Portugal é um país habituado a domingos redondos, mas não tão redondos quanto este. Hoje, o esférico sobre o relvado não é o tema de que todos falam. O futebol foi ‘atropelado’ pelos pneus dos carros de Fórmula 1, pelas rodas das bicicletas dos portugueses no Giro e por uma mota.

A primeira notícia veio de Espanha com o anúncio do sexto lugar de Miguel Oliveira, no Grande Prémio de Teruel de Moto GP. Mais um grande resultado para o piloto português que ocupa a décima posição no campeonato, com 79 pontos, a 58 do líder, o espanhol Joan Mir (Suzuki), quando ainda estão 75 pontos em jogo.

Depois, em Portimão, Lewis Hamilton agraciou o tão desejado regresso da F1 a Portugal com a conquista do Grande Prémio de Portugal, o 92.º da sua carreira, que fez dele o piloto mais vitorioso da história da modalidade. A corrida, com aquele que tem sido o pódio típico da época, Hamilton-Bottas-Verstappen, foi muito competitiva a meio da tabela, com Pierre Gasly e Sérgio Pérez a serem também as estrelas do dia.

Em Itália, João Almeida pedalou pela acima de um quinto lugar que lhe parecia predestinado e conseguiu terminar o Giro na quarta posição, juntando ao recorde de mais dias de um português com a camisola rosa, ‘roubado’ a Acácio da Silva, o de melhor classificação portuguesa nesta Volta (o anterior pertencia a José Azevedo que, em 2001, conseguiu um quinto lugar).

Ainda no Giro, Rúben Guerreiro venceu a classificação de montanha, o que lhe valeu a camisola azul, naquela que foi a primeira conquista de uma camisola de um português numa grande volta.

Se a isto podíamos acrescentar que o Rio Ave conseguiu diante do Farense a sua primeira vitória no campeonato e que em Inglaterra o super Everton sofreu a primeira derrota na Premier League? Podíamos, mas sinto que ia estragar um bocadinho a magia da coisa. Este é um domingo de outros tempos, em que a F1 pára por cá, em que o país volta a estar apaixonado por ciclismo e se continua a enamorar por um ‘miúdo’ que cada vez promete mais nas motas.