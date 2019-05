Este artigo é sobre Aveiro . Veja mais na secção Local

A Autoestrada 29 (A29) foi reaberta às 20:40 após a limpeza da via na sequência do choque em cadeia hoje no quilómetro 38, em Espinho, que provocou um ferido grave e nove ligeiros, disse à Lusa a Proteção Civil.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA