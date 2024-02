“O presidente russo ridiculariza o que a Rússia está realmente a fazer na Ucrânia e dá uma explicação completamente absurda sobre as causas desta guerra. Isto torna tudo ainda mais claro para nós: continuamos firmemente ao lado da Ucrânia”, escreveu Schulz na sua conta da rede social X (antigo Twitter).

Putin disse na entrevista transmitida na quinta-feira que foi a Ucrânia que começou a guerra em 2014, com a queda do poder do então presidente Viktor Yanukovych, e que o objetivo da Rússia é acabar com esta guerra, que, argumentou, tem os contornos de uma guerra civil, uma vez que russos e ucranianos são um só povo.

O presidente acrescentou que a Rússia ainda não atingiu os seus objetivos na Ucrânia, porque um deles é a sua “desnazificação”.

Putin afastou totalmente a possibilidade de derrota russa no Estado vizinho que invadiu, considerando-a “impossível, por definição”.

Na mesma entrevista ao polémico conservador e ex-apresentador da Fox News, próximo do ex-presidente Donald Trump, Vladimir Putin afastou a possibilidade de invadir a Polónia ou a Letónia.