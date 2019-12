“A explosão foi muito forte. Destruiu e danificou várias casas nas aldeias vizinhas. Cerca de 60 civis, incluindo mulheres e crianças, ficaram feridos e foram transportados para diferentes hospitais. Uma mulher morreu”, disse à agência Efe o governador do distrito de Bagram, Shukoor Qudusi.

O responsável precisou que “depois da primeira grande explosão, houve mais duas, relativamente pequenas” e acrescentou que “um dos veículos dos atacantes foi intercetado pelas forças de segurança”.

O ataque à base de Bagram, na província de Parwan, a menos de 100 quilómetros a norte de Cabul, teve início por volta das 06:00 (01:30 em Lisboa) e, por enquanto, as forças de segurança ainda estão a tentar limpar a área.

A missão da NATO no Afeganistão também confirmou à Efe que não houve baixas entre as suas tropas no “ataque ao aeródromo de Bagram esta manhã, visando uma instalação médica em construção para a população local”.

“O ataque foi rapidamente contido e pelas Forças de Defesa e Segurança Afegãs (ANDSF) e aliados da coligação, mas a futura instalação médica ficou muito danificada”, explicou um porta-voz da missão da NATO, que pediu para não ser identificado.

O ataque, que ainda não foi reivindicado, ocorreu pouco depois de os talibãs e os norte-americanos terem retomado as negociações de paz, no último sábado, em Doha, no Qatar.

As negociações foram abruptamente suspensas há três meses pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, após um ataque em Cabul, no qual morreu um soldado norte-americano.