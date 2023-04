Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o alerta foi dado pelas 15:57 e que o acidente ocorreu na estrada de acesso à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Monte Novo, na União de Freguesias de São Mansos e São Vicente do Pigeiro, em Évora.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central adiantou ainda que os quatro feridos foram transportados para o hospital de Évora.

As operações de socorro mobilizaram 25 operacionais, auxiliados por 12 veículos, entre os quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora.