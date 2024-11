Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou à agência Lusa que a colisão rodoviária provocou a morte do condutor de um dos dois veículos ligeiros de passageiros envolvidos no acidente e “três feridos ligeiros”.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 07:30, acrescentou à Lusa o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.

Os três feridos foram transportados para o hospital de Setúbal, enquanto o corpo do homem que morreu ainda se encontrava no local, cerca das 09:40, de acordo com a Proteção Civil.

O sinistro aconteceu ao quilómetro 25 da EN377, na zona de Apostiça, no concelho de Sesimbra, e implicou o corte daquela via nos dois sentidos.

“A estrada, naquela zona, continua cortada” disse a fonte da GNR à Lusa, por volta das 09:45, precisando que a suspensão da circulação rodoviária visou permitir o socorro às vítimas e remoção dos veículos.

A colisão rodoviária implicou a mobilização de um total de 29 operacionais, apoiados por 10 veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que enviou para o local uma viatura médica de emergência e reanimação.