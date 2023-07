O despiste de uma viatura de transporte de valores na A28, em Aver-O-Mar, no concelho da Póvoa de Varzim (Porto), fez um morto e um ferido grave e provocou o encerramento do transito junto ao quilómetro 33, disse fonte oficial.

Em declarações à Lusa fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Porto adiantou que o alerta do despiste da viatura de transporte de valores foi registado às 07:46 e que provocou um morto e um ferido grave, que foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

O despiste ocorreu ao quilómetro 33, na zona de Aver-O-Mar, no concelho da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, e o trânsito está encerrado no sentido Sul/Norte.

No local do acidente estiveram 17 elementos da corporção de Bombeiros de Vila do Conde, com oito viaturas e uma equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Hospital Pedro Hispano.