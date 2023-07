Este artigo é sobre Açores . Veja mais na secção Local

Um homem morreu hoje na queda de um hidroavião no mar, junto do Portinho do Calhau, no concelho das Lajes, na ilha do Pico, nos Açores, disse à agência Lusa fonte da Capitania da Horta.

Vista geral da ilha do Pico, Açores, 3 de junho de 2017. MIGUEL A. LOPES/LUSA Lusa/Arquivo