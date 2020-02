A visita começará com um desfile pelas ruas de Ahmedabad, principal cidade do estado de Gujarat (oeste), por onde Donald Trump e a sua comitiva irão passar em direção a um estádio de críquete, onde se reunirá com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Este desfile foi anunciado por Trump quase como uma aclamação dos indianos ao Presidente norte-americano, já que garantiu que estarão perto de 10 milhões de pessoas ao longo da estrada para o ovacionar.

Narendra Modi “disse-me que teremos sete milhões de pessoas” ao longo da estrada entre o aeroporto e o estádio, disse na terça-feira, adiantando, na quinta-feira, que a multidão seria composta por “seis a 10 milhões de pessoas”.

Estes números foram recebidos pelos analistas com ceticismo, já que, de acordo com o último censo, em 2011, a cidade de Ahmedabad tinha 5,6 milhões de habitantes.

Além disso, várias autoridades indianas, entre diplomatas até à polícia de Gujarat, estimaram que a multidão nas ruas não passaria as 5 mil pessoas “até por razões de segurança”.