Segundo esta encarregada de educação, são os alunos do 9.º ano, 11.º ano e, sobretudo, 12.º ano, os mais prejudicados.

"Queremos que atempadamente os alunos possam ter acesso às notas e depois possam decidir o seu futuro. Temos situações de alunos que querem concorrer à Força Aérea e estes prazos são mais apertados do que os de acesso ao ensino superior e daí ser importante que atempadamente as notas sejam disponibilizadas", explicou Sandra Sousa.

Durante cerca de meia hora, pais e alunos das escolas Básica 2,3 José Saraiva e Secundária Domingos Sequeira, do Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira, exibiram alguns cartazes e, de forma silenciosa, protestaram e alertaram para as "iniquidades provocadas pela greve dos professores às avaliações".

"Também queremos mostrar a indignação contra a desigualdade. Existem turmas em que as notas saíram e outras não. Até à data, a maior parte das turmas ainda tem as notas por atribuir. Estamos a falar de todos os anos, mas reiteramos a importância do 9.º, 11.º e 12.º anos. Pelo menos estes poderiam ter tido a situação precavida", sublinhou.

Garantindo que os pais "não estão contra a greve a que os professores têm direito", Sandra Sousa disse que o protesto serve também para os "sensibilizar" e alertar que "os seus alunos estão um pouco angustiados e a ser prejudicados".

"Os danos acabam por ser diretamente para os alunos. Apelamos para que eles sejam sensíveis à situação e que procurem reunir-se atempadamente e darem as notas. Estamos aqui para nos fazer ouvir, mostrar a nossa indignação e sensibilizar toda esta nossa comunidade escolar, pais e alunos", reforçou a presidente da associação de pais.

As associações de pais destas duas escolas do mesmo agrupamento vão agora enviar uma carta a várias entidades, entre as quais o presidente da Assembleia da República, Presidente da República e alguns sindicatos.