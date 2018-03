"A crescente crise de falta de água deveria estar muito mais em cima no radar do mundo", afirmou Guterres, no Dia Mundial da Água, indicando que é uma questão "de vida ou de morte".

Guterres falava no arranque de uma campanha que durará dez anos e através da qual a ONU quer melhorar a gestão da água a nível mundial, para evitar a "crise global" que se avizinha no contexto atual.

Cerca de 40% da população já sofrem com escassez de água, por causa da qual 700 milhões de pessoas poderão ter de sair do local onde vivem.

"Com a procura de água potável a crescer previsivelmente 40% em meados do século e com o impacto crescente das alterações climáticas, a escassez de água é uma preocupação enorme", reforçou António Guterres.