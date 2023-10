A próxima edição do Rock in Rio Lisboa, que terá lugar em junho do próximo ano do Parque Tejo, tem "um gostinho a primeira edição", diz Roberta Medina ao SAPO24, sem esconder o entusiasmo de repensar a experiência de um festival que celebra 20 anos em Portugal.

"O facto de experimentar um local novo traz uma mobilização para a gente em termos de criatividade, de possibilidades, o que é muito legal. A equipa está muito entusiasmada", conta a vice-presidente do Rock in Rio Lisboa.

"O Parque Tejo é muito mais fácil do que o Parque da Belavista", assegura. "Vai ser mais cómodo para o público entrar e sair [do recinto], não vai ter problemas de circulação dentro do festival em momentos de pico, porque o espaço é mais amplo, e podemos ter mais atividades e mais serviços de apoio, como casas de banho e bares", enumera.

A nova localização vai também ser mais amiga da vizinhança, "porque a Expo está mais organizada nesse aspecto, e haverá shuttles diretos da Estação do Oriente até ao recinto, para as pessoas chegarem e saírem tranquilamente".

Já dentro do recinto promete-se uma "revolução face ao que as pessoas conhecem, com mais espaço para passear, espaço para sentar, fazer picnic". Além disso, e contrariamente aos receios que muitas vezes ouve, "o Parque Tejo não é plano. Eu também achava que era antes de lá chegar, mas não é. Todos os palcos têm a sua inclinação em anfiteatro natural", diz Roberta Medina.

O grande desafio até junho de 2024 é não só repensar toda a experiência do festival numa nova localização, mas também "explicar às pessoas o quão incrível o Parque Tejo é". Mas isso não parece diminuir em nada o entusiasmo de Roberta Medina: "vai ser muito bonito mesmo, estou muito animada", confessa.

Fernando Daniel junta-se a Ed Sheeran no Palco Principal

Esta quarta-feira, o Rock in Rio fechou o cartaz para o primeiro dia de festival e anunciou que à estrela britânica Ed Sheeran se vai juntar Fernando Daniel, o primeiro artista português confirmado para esta edição, o "fenómeno" da pop brasileira Jão e Calum Scott.

Sobre a aposta em nomes nacionais, Roberta Medina diz que isso já "não é sequer uma questão". "O facto de o Rock in Rio ser um projeto internacional, não faz com que não possa ter um gostinho local muito especial. Os artistas portugueses estão muito presentes e disponíveis no mercado, e alguns mobilizarão mais vendas de ingressos do que outros, mas isso não quer dizer que não sejam um valor agregado gigantesco na experiência". Assim, "é muito importante ter a presença dos artistas portugueses".

Bilhetes à venda a partir de hoje

Para aqueles que desejam marcar desde já a sua presença no festival que tem lugar nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho, os passes e bilhetes VIP começam a ser vendidos a partir das 10h00 desta sexta-feira.

Os bilhetes podem ser adquiridos nas lojas Worten - agora a bilheteira oficial do Rock in Rio Lisboa 2024 -, em worten.pt, na APP Worten e no site oficial do festival, em tickets.rockinriolisboa.pt.

Os passes de fim de semana (com stock limitado) são válidos para dois dias do festival (15 e 16 ou 22 e 23 de junho) e vão custar 147 euros. Os bilhetes VIP diários terão um valor de 360 euros.

O Rock in Rio Lisboa realizou-se pela primeira vez em 2004, no Parque da Bela Vista, um terreno arborizado, com um anfiteatro natural, onde foi erguida a "Cidade do Rock". Desde então o festival tem acontecido de dois em dois anos, excetuando em 2020 devido à pandemia da covid-19. Este ano, no Parque Tejo, o Rock in Rio Lisboa terá a mesma capacidade do Parque da Bela Vista, para 80 mil pessoas, mas a área total será maior, para acomodar cinco palcos e uma área de entretenimento.