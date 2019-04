(A barragem de Cahora Bassa foi um projecto lançado pelo Estado Português, gerido durante décadas como sociedade detida pelos estados português e moçambicano. Em 2007, a Hidroeléctrica de Cahora Bassa foi revertida a favor do Estado moçambicano, passando Moçambique a deter 85% do capital acionista. Mais tarde, em julho de 2012, o Estado português vendeu a sua participação de 15%, que ficou dividida em duas metades pela empresa pública Electricidade de Moçambique (EdM) e pela portuguesa Redes Energéticas Nacionais)

As instâncias europeias em xeque

Carlos Coelho (PSD), eurodeputado, que explicou que tem sido o “Conselho Europeu a dificultar as decisões sobre a questão dos refugiados”, quando confrontado com a questão da representação dos cidadãos no Parlamento Europeu e do poder dos outros órgãos comunitários, deixou um aviso: “nas últimas eleições somente 1/3 do eleitorado votou”, começou por explicar. “Como se resolve? Mais informação”, atirou.

A eleição do presidente Comissão Europeia foi um dos temas em que Rui Tavares (Livre), cabeça de lista, interagiu. Falando de “uma primavera Europeia”, quer que “as esquerdas se juntem” num movimento onde caibam “socialistas e liberais” para, por exemplo, apoiarem “um ou uma futura presidente da Comissão Europeia” que traga à política europeia “aquilo que verdadeiramente uma democracia precisa: alternância e alternativa, para além da grande coligação permanente” entre o Partido Popular Europeu e o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D). Os dois partidos atingem uma maioria de 403 em 751 assentos no hemiciclo.

Populismos foi tema “caro” para Vasco Santos (MAS). “Sem cultura, a barbárie e os populismos acabam por penetrar na situação política”, anotou. Preocupado com “questões ambientais” e de “direitos humanos”, defende uma “Europa construída com regras diferentes e não uma Europa dos poderosos”, afirmou em tom de comício.

Uma conversa de elevador para se apresentarem



“Não sei quem são e quem representam, mas o meu voto é tão importante como de outros. Muito rápido, estilo conversa de elevador, quem são e o que defendem”, perguntou uma jovem a Paulo Sande (Aliança). “Somos o partido da liberdade”, respondeu de imediato o candidato às eleições europeias do partido de Pedro Santana Lopes. “Queremos que a sociedade se liberte do peso excessivo do Estado, Estado que deve ser forte, mas não ocupar todas as funções da sociedade porque, assim, ela deixa de funcionar e impede que empresas progridam e que se crie riqueza”, adiantou.

Num outro "elevador", Francisco Guerreiro fala sobre “a descentralização de produção de energia", ou seja, "que os cidadãos possam ser capazes produzir energia”. É por aqui que passa a resposta à “crise climática” e à “nova ordem económica” proposta pelo cabeça de lista do PAN.

“Bater pela transparência e contra a corrupção”, é o mote de Nós Cidadãos. Mendo Henriques, que citava, sempre que podia, Paulo Morais, que lidera a lista às europeias, que de acordo com Mendo Henriques, “será eleito” e transformará o gabinete de Lisboa (direito que assiste aos eurodeputados) numa “espécie de Provedor, com uma caixa de sugestões e queixas das pessoas e não numa sala de autopromoção”.

Confrontada com alguém que disse “não ser de esquerda”, mas estar cada vez mais próximo, apesar de acreditar nos “mercados livres”, ao contrário do que é defendido pelo BE, Anabela Rodrigues deixou saber que o que a move “é a luta pela injustiça”, tema que deixou seduzido quem estava à sua frente.

Ping. A campainha tocou. E o debate, cara a cara, entre políticos e cidadãos terminou.