Em França (47%) e na Alemanha (45%) têm uma opinião negativa mais forte sobre outro setor controverso, a indústria de cruzeiros, enquanto em Espanha (20%) e em Itália (19%), onde Barcelona e Veneza já tomaram medidas para desencorajar os navios de cruzeiro, as opiniões são menos desfavoráveis.

A maioria dos europeus apoia as preocupações dos ativistas, com maiorias consideráveis ​​em todos os países a dizer que têm "muita" ou "razoável" simpatia pelos moradores dos destinos turísticos populares em protesto. O maior nível de apoio é demonstrado em Espanha, com 66%, seguido por França, Alemanha e Suécia (todos com 65%). Depois vem a Dinamarca (63%), o Reino Unido (57%) e a Itália (53%).

Medidas para conter o turismo excessivo

Amesterdão, Paris, Sevilha e Veneza, alguns dos principais destinos turísticos, têm defendido a adoção de medidas para conter o turismo excessivo.

Entre as estratégias estão regular o número de visitantes, com o aumento dos impostos turísticos, introduzir taxas de entrada, sistemas de intervalos de tempo ou de reserva antecipada e campanhas de informação, em massa, destinadas a reduzir o número de visitantes.

O mais popular, e apoiado por maiorias entre 57% e 76% em todos os países incluídos no estudo, é a exigência de reserva antecipada para obter o acesso aos locais populares, uma política já adotada em atrações como o Coliseu de Roma e o Louvre, em Paris.

Pelo menos metade (50-62%) dos inquiridos também apoia a limitação do número de turistas.

Por sua vez, entre 46 e 58% dos entrevistados são a favor da proibição da construção de novos hotéis em cidades populares, uma medida que Amesterdão já anunciou no início deste ano, dizendo que tinha que "manter a cidade habitável".

Menos populares, embora ainda apoiadas por muitos em alguns países, são as taxas de "imposto de turismo" para entrar em cidades superlotadas, a proibição do arrendamento de propriedades enquanto acomodações de férias e a proibição de visitantes que não fiquem, pelo menos, uma noite.

De acordo com Eva Stewart, chefe de viagens e turismo da YouGov, o turismo excessivo tem originado grandes preocupações sobre o aumento do custo de vida, dos valores dos arrendamentos e da erosão da identidade cultural. “Embora os moradores também reconheçam os benefícios, como a criação de empregos e a melhoria da infraestrutura”, acrescenta.

Enquanto os moradores das cidades maiores exigem uma regulamentação mais rigorosa para o turismo, os residentes das cidades médias sugerem a promoção de um turismo "fora de temporada".