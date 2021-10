"Olá a todos, há algo pessoal que quero partilhar convosco. Sou jogador de futebol e sou gay", contou o médio de 21 anos, num vídeo emotivo partilhado pelo clube nas redes sociais em sinal de apoio.

“Sempre senti que me devia esconder, tinha vergonha. Vergonha de não poder fazer o que gosto por ser gay. Esconder quem sou para perseguir um sonho. Sempre quis jogar futebol e ser tratado de igual, e isso não parecia ser possível”, disse o jogador.

Cavallo, de 21 anos, revelou que se debateu durante muito tempo com a necessidade de esconder, perante a ideia que “ser gay e jogar futebol” não eram caminhos que se tivessem cruzado anteriormente.

“É impressionante saber que não há futebolistas no ativo que se tenham assumido, quer na Austrália, como no mundo. Espero que isto mude no futuro”, acrescentou o jogador, sabendo que existem jogadores que “vivem no silêncio”.

"Quero inspirar as pessoas e mostrar que podem jogar futebol e serem quem são. Podem ser homossexuais e jogarem futebol", disse ainda. "Sou Josh Cavallo, sou jogador de futebol e tenho orgulho em ser gay", rematou.

A revelação de Cavallo proporcionou inúmeras manifestações de apoio, desde companheiros de equipa, ao próprio clube, mas também fora da Austrália.

“Olá, Joshua Cavallo, não tenho o prazer de te conhecer pessoalmente, mas quero agradecer o passo que deste. O mundo do futebol está muito atrasado e tu ajudas-nos a andar para a frente”, escreveu o internacional espanhol Gerard Piqué.

Também Antoine Griezmann, campeão do mundo e avançado do Atlético de Madrid, disse ao médio australiano estar “orgulhoso” dele, bem como Javi Lopez, espanhol que joga no Adelaide United e que foi jogador do Espanyol.

A solidariedade veio também do basquetebolista Pau Gasol, com o ex-jogador, que se retirou a algumas semanas, a lembrar que o assumir de Cavallo não deveria em 2021 ser notícia, mas que é preciso agradecer-lhe por este passo.

“Toda a felicidade a partir dos Países Baixos”, assinalou também o clube holandês Go Ahead Eagles, numa mensagem dirigida ao médio australiano.