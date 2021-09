Não está ainda apurado o resultado final das eleições no concelho de Águeda, Aveiro, porque as eleições da União de Freguesias da Trofa, Lamas e Segadães só se realizarão dentro de duas semanas, devido a um erro em boletins de voto que inviabilizou a votação no domingo.

No entanto, o apuramento das restantes freguesias de Águeda já determinou a vitória da coligação PSD/MPT na votação para a câmara, reconduzindo o atual presidente, Jorge Almeida, que em 2017 se tinha apresentado numa candidatura independente.

A lista está organizada por distrito/região autónoma, com a indicação do partido, coligação ou movimento de independentes pelo qual cada um dos eleitos se candidatou:

Aveiro

Águeda - Jorge Henrique Fernandes de Almeida (PSD/MPT)

Albergaria-a-Velha - António Augusto Amaral Loureiro e Santos (CDS-PP)

Anadia - Maria Teresa Belém Correia Cardoso (Movimento Independente Anadia Primeiro)

Arouca - Margarida Maria de Sousa Correia Belém (PS)

Aveiro - José Agostinho Ribau Esteves (PSD/CDS-PP/PPM)

Castelo de Paiva - José Duarte de Sousa e Rocha (PSD)

Espinho - Adelino Miguel Lino Moreira Reis (PS)

Estarreja - Diamantino Sabina (PSD/CDS-PP)

Ílhavo – João António Filipe Campolargo (Unir Para Fazer)

Mealhada - António Jorge Fernandes Francos (MMMI - Movimento Independente Mais e Melhor)

Murtosa - Joaquim Manuel dos Santos Baptista (PSD)

Oliveira de Azeméis - Joaquim Jorge Ferreira (PS)

Oliveira do Bairro - Duarte dos Santos Almeida Novo (CDS-PP)

Ovar - Salvador Malheiro Ferreira da Silva (PSD)

Santa Maria da Feira - Emídio Ferreira dos Santos Sousa (PSD)

São João da Madeira - Jorge Manuel Rodrigues Vultos Sequeira (PS)

Sever do Vouga - Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo (PSD)

Vagos - Silvério Rodrigues Regalado (PSD)

Vale de Cambra - José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva (CDS-PP)

Beja

Aljustrel - Carlos Miguel Castanho Espada Teles (PS)

Almodôvar - António Manuel Ascensão Mestre Bota (PS)

Alvito - José Manuel Carvalho Penedo Martins Efigénio (PS)

Barrancos - Leonel Caçador Rodrigues (PCP/PEV)

Beja - Paulo Jorge Lúcio Arsénio (PS)

Castro Verde - António José Rosa de Brito (PS)

Cuba - João Manuel Casaca Português (PCP/PEV)

Ferreira do Alentejo - Luís António Pita Ameixa (PS)

Mértola – Mário José Santos Tomé (PS)

Moura - Álvaro José Pato Azedo (PS)

Odemira - Hélder António Guerreiro (PS)

Ourique - Marcelo David Coelho Guerreiro (PS)

Serpa - João Francisco Efigénio Palma (PCP/PEV)

Vidigueira - Rui Manuel Serrano Raposo (PCP/PEV)

Braga

Amares - Manuel da Rocha Moreira (PSD/CDS-PP)

Barcelos - Mário Constantino Araújo Leite ds Silva Lopes (PSD/CDS-PP)

Braga - Ricardo Bruno Antunes Machado Rio (PSD/CDS-PP/PPM/Aliança)

Cabeceiras de Basto - Francisco Luís Teixeira Alves (PS)

Celorico de Basto - José António Peixoto Lima (PSD)

Esposende - António Benjamim da Costa Pereira (PSD)

Fafe – Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes (PS)

Guimarães - Domingos Bragança Salgado (PS)

Póvoa de Lanhoso - Frederico de Oliveira Castro (PS)

Terras de Bouro - Manuel João Sampaio Tibo (PSD)

Vieira do Minho - António Cardoso Barbosa (PSD)

Vila Nova de Famalicão - Mário Sousa Passos (PSD/CDS-PP)

Vila Verde - Júlia Maria Cariedade Rodrigues Fernandes (PSD)

Vizela - Vítor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu (PS)

Bragança

Alfândega da Fé – Eduardo Manuel Dobrões Tavares (PS)

Bragança - Hernâni Dinis Venâncio Dias (PSD)

Carrazeda de Ansiães - João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves (PSD)

Freixo de Espada à Cinta - Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira (PS)

Macedo de Cavaleiros - Benjamim do Nascimento Pereira Rodrigues (PS)

Miranda do Douro - Helena Maria da Silva Ventura Barril (PSD/CDS-PP)

Mirandela - Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues (PS)

Mogadouro - António Joaquim Pimentel (PSD)

Torre de Moncorvo - Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves (PSD/CDS-PP)

Vila Flor - Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo (PSD/CDS-PP)

Vimioso - António Jorge Fidalgo Martins (PSD)

Vinhais - Luís dos Santos Fernandes (PS)

Castelo Branco

Belmonte - António Pinto Dias Rocha (PS)

Castelo Branco – Leopoldo Martins Rodrigues (PS)

Covilhã - Vítor Manuel Pinheiro Pereira (PS)

Fundão - Paulo Alexandre Bernardo Fernandes (PSD)

Idanha-a-Nova - Armindo Moreira Palma Jacinto (PS)

Oleiros - Fernando Marques Jorge (PSD)

Penamacor - António Luís Beites Soares (PS)

Proença-a-Nova - João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo (PS)

Sertã - Carlos Alberto de Miranda (PS)

Vila de Rei - Ricardo Jorge Martins Aires (PSD)

Vila Velha de Ródão - Luís Miguel Ferro Pereira (PS)

Coimbra

Arganil - Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa (PSD)

Cantanhede - Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira (PSD)

Coimbra - José Manuel Monteiro de Carvalho e Silva (PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Aliança/RIR/Volt)

Condeixa-a-Nova - Nuno Miguel Rondão Moita da Costa (PS)

Figueira da Foz – Pedro Miguel de Santana Lopes (Figueira a Primeira)

Góis - António Rui de Sousa Godinho Sampaio (PSD)

Lousã - Luís Miguel Correia Antunes (PS)

Mira - Raul José Rei Soares de Almeida (PSD)

Miranda do Corvo - António Miguel Costa Baptista (PS)

Montemor-o-Velho - Emílio Augusto Ferreira Torrão (PS)

Oliveira do Hospital - José Francisco Tavares Rolo (PS)

Pampilhosa da Serra - Jorge Alves Custódio (PSD)

Penacova - Álvaro Gil Ferreira Martins Coimbra (PSD)

Penela - Eduardo Jorge Mendes Nogueira Santos (PS)

Soure - Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes (PS)

Tábua - Ricardo Manuel da Silva Cruz (PS)

Vila Nova de Poiares - João Miguel Sousa Henriques (PS)

Évora

Alandroal - João Maria Aranha Grilo (PS)

Arraiolos - Sílvia Cristina Tirapicos Pinto (PCP/PEV)

Borba - António José Lopes Anselmo (Movimento Unidos por Borba)

Estremoz – José Daniel Pena Sádio (PS)

Évora - Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá (PCP/PEV)

Montemor-o-Novo - Olímpio Manuel Vidigal Galvão (PS)

Mora - Paula Cristina Calado Chuço (PS)

Mourão - João Filipe Cardoso Fernandes Fortes (PSD/CDS-PP)

Portel - José Manuel Clemente Grilo (PS)

Redondo - David Manuel Fialho Galego (PSD/CDS-PP)

Reguengos de Monsaraz - Marta Sofia da Silva Chilrito Prates (PSD)

Vendas Novas - Luís Carlos Piteira Dias (PS)

Viana do Alentejo - Luís Miguel Fialho Duarte (PCP/PEV)

Vila Viçosa - Inácio José Ludovico Esperança (PSD/CDS-PP/MPT/PPM)

Faro

Albufeira – José Carlos Martins Rolo (PSD/CDS-PP/MPT/PPM)

Alcoutim - Osvaldo dos Santos Gonçalves (PS)

Aljezur – José Manuel Lucas Gonçalves (PS)

Castro Marim - Francisco Augusto Caimoto Amaral (PSD)

Faro - Rogério Conceição Bacalhau Coelho (PSD/CDS-PP/IL/MPT/PPM)

Lagoa - Luís António Alves da Encarnação (PS)

Lagos - Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira (PS)

Loulé - Vítor Manuel Gonçalves Aleixo (PS)

Monchique - Paulo Jorge Duarte Alves (PS)

Olhão - António Miguel Ventura Pina (PS)

Portimão - Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes (PS)

São Brás de Alportel - Vítor Manuel Martins Guerreiro (PS)

Silves - Rosa Cristina Gonçalves da Palma (PCP/PEV)

Tavira – Ana Paula Fernandes Martins (PS)

Vila do Bispo - Rute Maria Dias Maia Nunes da Silva (PS)

Vila Real de Santo António - Álvaro Palma de Araújo (PS)

Guarda

Aguiar da Beira - Virgílio da Cunha (Unidos Pela Nossa Terra)

Almeida - António José Monteiro Machado (PSD)

Celorico da Beira - Carlos Manuel da Fonseca Ascensão (PSD)

Figueira de Castelo Rodrigo - Carlos Manuel Martins Condesso (PSD)

Fornos de Algodres - António Manuel Pina Fonseca (PS)

Gouveia - Luís Manuel Tadeu Marques (PSD)

Guarda – Sérgio Fernando da Silva Costa (PG - Pela Guarda)

Manteigas - Flávio Miguel Tacanho Massano (Manteigas 2030)

Meda - João Germano Mourato Leal Pinto (PSD/CDS-PP)

Pinhel - Rui Manuel Saraiva Ventura (PSD)

Sabugal - Vítor Manuel Dias Proença (PSD)

Seia - António Luciano da Silva Ribeiro (PS)

Trancoso - Amílcar José Nunes Salvador (PS)

Vila Nova de Foz Côa - João Paulo Lucas Donas Botto Sousa (PSD)

Leiria

Alcobaça - Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues (PSD)

Alvaiázere - João Paulo Carvalho Guerreiro (PSD)

Ansião - António José Vicente Domingues (PS)

Batalha - Raul Miguel de Castro (Batalha Para Todos Movimento Independente)

Bombarral - Ricardo Manuel Silva Fernandes (PS)

Caldas da Rainha - Vítor Manuel Calisto Marques (Vamos Mudar)

Castanheira de Pera - António Manuel Henriques Antunes (PS)

Figueiró dos Vinhos - Jorge Manuel Fernandes de Abreu (PS)

Leiria - Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes (PS)

Marinha Grande - Aurélio Pedro Monteiro Ferreira (+MPM Movimento Pelo Concelho)

Nazaré - Walter Manuel Cavaleiro Chicharro (PS)

Óbidos - Filipe Miguel Alves Correia Daniel (PSD)

Pedrógão Grande - António José Ferreira Lopes (PSD)

Peniche - Henrique Bertino Batista Antunes (GCEPP - Grupo de Cidadãos Eleitores por Peniche)

Pombal - Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos (PSD)

Porto de Mós - José Jorge Couto Vala (PSD)

Lisboa

Alenquer - Pedro Miguel Ferreira Folgado (PS)

Amadora - Carla Maria Nunes Tavares (PS)

Arruda dos Vinhos - André Filipe dos Santos Matos Rijo (PS)

Azambuja - Sílvino José Silva Lúcio (PS)

Cadaval - José Bernardo Nunes (PSD)

Cascais - Carlos Manuel Lavrador de Jesus Carreiras (PSD/CDS-PP)

Lisboa – Carlos Manuel Félix Moedas (PSD/CDS-PP/Aliança/MPT/PPM)

Loures - Ricardo Jorge Colaço Leão (PS)

Lourinhã - João Duarte Anastácio de Carvalho (PS)

Mafra - Hélder António Guerra de Sousa Silva (PSD)

Odivelas - Hugo Manuel dos Santos Martins (PS)

Oeiras – Isaltino Afonso Morais (Isaltino Inovar Oeiras)

Sintra - Basílio Adolfo de Mendonça Horta da Franca (PS)

Sobral de Monte Agraço - José Alberto Quintino da Silva (PCP/PEV)

Torres Vedras - Laura Maria de Jesus Rodrigues (PS)

Vila Franca de Xira - Fernando Paulo Ferreira (PS)

Portalegre

Alter do Chão - Francisco José Cordeiro Miranda (PSD/CDS-PP)

Arronches - João Carlos Ventura Crespo (PSD)

Avis - Nuno Paulo Augusto da Silva (PCP/PEV)

Campo Maior – Luís Fernando Martins Rosinha (PS)

Castelo de Vide - António Manuel das Neves Nobre Pita (PSD)

Crato - Joaquim Bernardo dos Santos Diogo (PS)

Elvas - José António Rondão Almeida (MCPE - Movimento Cívico Por Elvas)

Fronteira - Rogério David Sádio da Silva (PSD)

Gavião - José Fernando da Silva Pio (PS)

Marvão - Luís António Abelho Sobreira Vitorino (PSD/CDS-PP)

Monforte - Gonçalo Nuno Ribeiro Brandão Amanso Pataca Lagem (PCP/PEV)

Nisa - Maria Idalina Alves Trindade (PS)

Ponte de Sor - Hugo Luís Pereira Hilário (PS)

Portalegre - Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho (PSD/CDS-PP)

Sousel - Manuel Joaquim Silva Valério (PS)

Porto

Amarante - José Luís Gaspar Jorge (PSD/CDS-PP)

Baião - Joaquim Paulo de Sousa Pereira (PS)

Felgueiras - Nuno Alexandre Martins da Fonseca (Livre/PS)

Gondomar - Marco André dos Santos Martins Lopes (PS)

Lousada - Pedro Daniel Machado Gomes (PS)

Maia – António Domingos da Silva Tiago (PSD/CDS-PP)

Marco de Canaveses - Cristina Lasalete Cardoso Vieira (PS)

Matosinhos - Luísa Maria Neves Salgueiro (PS)

Paços de Ferreira - Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito (PS)

Paredes - José Alexandre da Silva Almeida (PS)

Penafiel - Antonino Aurélio Vieira de Sousa (PSD/CDS-PP)

Porto - Rui de Carvalho de Araújo Moreira (Aqui Há Porto)

Póvoa de Varzim - Aires Henrique do Couto Pereira (PSD)

Santo Tirso – Alberto Manuel Martins da Costa (PS)

Trofa - Sérgio Humberto Pereira da Silva (PSD/CDS-PP)

Valongo - José Manuel Pereira Ribeiro (PS)

Vila do Conde - Vítor Manuel Moreira da Costa (PS)

Vila Nova de Gaia - Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues (PS)

Santarém

Abrantes – Manuel Jorge Séneca da Luz Valamatos dos Reis (PS)

Alcanena - Rui Fernando Anastácio Henriques (PSD/CDS-PP/MPT)

Almeirim - Pedro Miguel César Ribeiro (PS)

Alpiarça - Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes (PS)

Benavente - Carlos António Pinto Coutinho (PCP/PEV)

Cartaxo - João Miguel Ferreira Heitor (PSD)

Chamusca - Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado (PS)

Constância - Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira (PS)

Coruche - Francisco Silvestre de Oliveira (PS)

Entroncamento - Jorge Manuel Alves de Faria (PS)

Ferreira do Zêzere - Bruno José da Graça Gomes (PS)

Golegã - António Carlos da Costa Camilo (2021ÉOANO)

Mação - Vasco António Mendonça Sequeira Estrela (PSD)

Ourém - Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque (PSD/CDS-PP)

Rio Maior - Luís Filipe Santana Dias (PSD/CDS-PP)

Salvaterra de Magos - Hélder Manuel Ramalho de Sousa Esménio (PS)

Santarém - Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves (PSD)

Sardoal - António Miguel Cabedal Borges (PSD)

Tomar - Anabela Gaspar de Freitas (PS)

Torres Novas - Pedro Paulo Ramos Ferreira (PS)

Vila Nova da Barquinha - Fernando Manuel dos Santos Freire (PS)

Setúbal

Alcácer do Sal - Vítor Manuel Chaves de Caro Proença (PCP/PEV)

Alcochete - Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto (PS)

Almada - Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros Victorino de Almeida (PS)

Barreiro - Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa (PS)

Grândola - António de Jesus Figueira Mendes (PCP/PEV)

Moita - Carlos Edgar Rodrigues Albino (PS)

Montijo - Nuno Miguel Caramujo Ribeiro Canta (PS)

Palmela - Álvaro Manuel Balseiro Amaro (PCP/PEV)

Santiago do Cacém - Álvaro dos Santos Beijinha (PCP/PEV)

Seixal - Joaquim Cesário Cardador dos Santos (PCP/PEV)

Sesimbra - Francisco Manuel Firmino de Jesus (PCP/PEV)

Setúbal - André Valente Martins (PCP/PEV)

Sines - Nuno José Gonçalves Mascarenhas (PS)

Viana do Castelo

Arcos de Valdevez - João Manuel do Amaral Esteves (PSD)

Caminha - Luís Miguel da Silva Mendonça Alves (PS)

Melgaço - Manoel Batista Calçada Pombal (PS)

Monção - António José Fernandes Barbosa (PSD)

Paredes de Coura - Vítor Paulo Gomes Pereira (PS)

Ponte da Barca - Augusto Manuel dos Reis Marinho (PSD)

Ponte de Lima - Vasco Nuno M. Velho Almeida Ferraz (CDS-PP)

Valença – José Manuel Vaz Carpinteira (PS)

Viana do Castelo - Joaquim Luís Nobre Pereira (PS)

Vila Nova de Cerveira - Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva (PS)

Vila Real

Alijó - José Rodrigues Paredes (PSD/CDS-PP)

Boticas - Fernando Eirão Queiroga (PSD)

Chaves - Nuno Vaz Ribeiro (PS)

Mesão Frio - Paulo Jorge Peres Teixeira da SIlva (PS)

Mondim de Basto - Bruno Miguel de Moura Ferreira (PSD)

Montalegre - Manuel Orlando Fernandes Alves (PS)

Murça - Mário Artur Correia Lopes (PSD)

Peso da Régua - José Manuel Gonçalves (PSD)

Ribeira de Pena - João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho (PS)

Sabrosa - Maria Helena Marques Pinto da Lapa (PS)

Santa Marta de Penaguião - Luís Reguengo Machado (PS)

Valpaços - Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida (PSD)

Vila Pouca de Aguiar - António Alberto Pires Aguiar Machado (PSD)

Vila Real – Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos (PS)

Viseu

Armamar - João Paulo Soares Carvalho Pereira da Fonseca (PSD/CDS-PP)

Carregal do Sal - Paulo Jorge Almeida Catalino Ferraz (PS)

Castro Daire - Paulo Martins de Almeida (PSD/CDS-PP)

Cinfães - Armando Silva Mourisco (PS)

Lamego - Francisco Manuel Lopes (PSD/CDS-PP)

Mangualde – Marco Filipe Pessoa de Almeida (PS)

Moimenta da Beira - Paulo Alexandre de Matos Figueiredo (PS)

Mortágua - Ricardo Sérgio Pardal Marques (PS)

Nelas – Joaquim Augusto Alves Amaral (PSD/CDS-PP)

Oliveira de Frades - João Carlos Ferreira Valério (PSD/CDS-PP)

Penalva do Castelo - Francisco Lopes de Carvalho (PS)

Penedono - Cristina Maria Ferreira (PSD)

Resende - Manuel Joaquim Garcez Trindade (PS)

Santa Comba Dão - Leonel José Antunes Gouveia (PS)

São João da Pesqueira - Manuel António Natário Cordeiro (Pela Nossa Terra)

São Pedro do Sul - Vítor Manuel de Almeida Figueiredo (PS)

Sátão - Alexandre Manuel Mendonça Vaz (PSD)

Sernancelhe - Carlos Silva Santiago (PSD)

Tabuaço - Carlos André Teles Paulo de Carvalho (PSD/CDS-PP)

Tarouca - Valdemar de Carvalho Pereira (PSD)

Tondela - José António Gomes de Jesus (PSD)

Vila Nova de Paiva - Paulo Manuel Teixeira Marques (PS)

Viseu – Fernando de Carvalho Ruas (PSD)

Vouzela - Rui Miguel Ladeira Pereira (PSD)

Madeira

Calheta - Carlos Manuel Figueira de Ornelas Teles (PSD)

Câmara de Lobos - Pedro Emanuel Abreu Coelho (PSD)

Funchal – Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado (PSD/CDS-PP)

Machico - Ricardo Miguel Nunes Franco (PS)

Ponta do Sol - Célia Maria da Silva Pessegueiro (PS)

Porto Moniz - João Emanuel Silva Câmara (PS)

Ribeira Brava - Ricardo António Nascimento (Ribeira Brava em Primeiro)

Santa Cruz - Filipe Martiniano Martins de Sousa (JPP)

Santana – Márcio Dinarte da Silva Fernandes (CDS-PP)

São Vicente - José António Gonçalves Garcês (PSD/CDS-PP)

Porto Santo - Nuno Filipe Melim Batista (PSD/CDS-PP)

Açores

Vila do Porto - Bárbara Pereira Torres de Medeiros Chaves (PS)

Lagoa - Cristina de Fátima Silva Calisto (PS)

Nordeste - António Miguel Borges Soares (PSD)

Ponta Delgada – Pedro Miguel de Medeiros do Nascimento Cabral (PSD)

Povoação - Pedro Nuno de Sousa Melo (PS)

Ribeira Grande - Alexandre Branco Gaudêncio (PSD)

Vila Franca do Campo - Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues (PS)

Angra do Heroísmo - José Gabriel do Álamo Meneses (PS)

Vila da Praia da Vitória - Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira (PSD/CDS-PP)

Santa Cruz da Graciosa - António Manuel Ramos dos Reis (PSD/CDS-PP/PPM)

Calheta - Décio Natálio Almada Pereira (Dar Vida ao Concelho)

Velas - Luís Virgílio de Sousa da Silveira (CDS-PP)

Lajes do Pico - Ana Catarina Terra Brum (PS)

Madalena - José António Marcos Soares (PSD)

São Roque do Pico - Luís Filipe Ramos Macedo da Silva (PSD)

Horta - Carlos Manuel da Silveira Ferreira (PSD/CDS-PP/PPM)

Lajes das Flores - Luís Carlos Martins Maciel (PS)

Santa Cruz das Flores - José Carlos Pimentel Mendes (PS)

Corvo - José Manuel Alves da Silva (PS)