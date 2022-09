Numa declaração divulgada esta segunda-feira, que se entende ter sido retida um dia por respeito ao aniversário do 11 de Setembro, o Príncipe Harry homenageou a Rainha Isabel II e disse ainda querer honrar o seu pai, o Rei Carlos III, no início do reinado.

"Ao celebrarmos a vida da minha avó, Sua Majestade, a Rainha — e ao lamentarmos a sua perda — todos nos lembramos da bússola orientadora que ela foi para tantos no seu compromisso de serviço e dever", disse. "Era globalmente admirada e respeitada. A sua graça e dignidade inabaláveis permaneceram verdadeiras ao longo da sua vida e agora são o seu eterno legado", acrescentou.

"Façamos eco das palavras que ela disse após a morte do seu marido, o Príncipe Filipe, palavras que agora podem trazer conforto a todos nós: 'A vida, claro, consiste em despedidas finais, bem como nas primeiras reuniões'", referiu Harry.

"Avozinha, enquanto esta despedida final nos traz grande tristeza, estou eternamente grato por todos os nossos primeiros encontros — desde as minhas primeiras recordações de infância contigo, até ao primeiro encontro como meu comandante-chefe, até ao primeiro momento em que conheceste a minha querida esposa e abraçaste os teus queridos bisnetos", enumerou.

O Duque de Sussex agradeceu ainda o "sorriso contagiante" da Rainha. "Nós também sorrimos sabendo que tu e o avô estão agora reunidos e ambos juntos em paz", rematou.