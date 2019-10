“A Cereja do Fundão tem responsabilidade social e ambiental”, diz Paulo Fernandes diretamente do seu gabinete na Câmara Municipal do Fundão e a participar via Skype nesta conversa do SAPO24, parte da iniciativa Plenário.

Primeiro, no que toca à responsabilidade ambiental, o autarca diz que não aceita que alguém utilize a marca Cereja do Fundão sem que, no mínimo, a produza de forma integrada. “Sem boas práticas ambientais não há hipótese de comercializar sobre a marca Cereja do Fundão, mesmo podendo ser de um produtor do Fundão — e isso são questões de alguma coragem do ponto de vista local, porque mesmo produtores que são do Fundão podem não ter capacidade e possibilidade de utilizar a marca se não tiverem boas práticas”, salienta, contraponto que, por outro lado, outros produtores, que não são do Fundão, podem utilizar a marca se a sua produção, no caderno de encargos, mostrar responsabilidade ambiental.

Segundo, a responsabilidade social. “Hoje, uma parte dos nossos trabalhadores vem do mundo, temos trabalho temporário, mas eu queria o primeiro centro de trabalho temporário público. Não quero minimamente poder ser conectado com más práticas laborais na apanha da Cereja do Fundão. Por isso, quem possa estar dentro da Cereja do Fundão tem que também ser um exemplo do ponto de vista dos contratos, do ponto de vista das condições humanitárias. As agendas cruzam-se, mas as grandes agendas, ao trazê-las para a escala local trazem também benefício para a comunidade”, assinala Paulo Fernandes.

Em estúdio, em conversa com o autarca, estiveram Marcos Sá, cronista do SAPO24 e Diogo Silva ativista da 2Degrees artivism.

Veja aqui o vídeo completo da conversa

De uma certa forma, a Cereja do Fundão consegue ser sintomática de todo o debate. Porquê? Porque conjuga a vertente das boas práticas ambientais com o investimento no interior, sendo o Fundão o exemplo de um município que procurou envolver as universidades e o investimento tecnológico e científico para melhorar, desenvolver e promover o seu maior produto.

A moda que não é uma moda

“Não é por acaso que falamos de emergência climática e que falamos de crise climática, é porque estamos muito atrasados na ação que temos de tomar para travar este desafio, que é enorme. (…) É o desafio da nossa geração. A urgência é bem-vinda porque temos 10 anos para reduzir as emissões globais em 50% e ainda nem tivemos um ano globalmente de redução de emissões. Se é moda, acho que sim e ainda bem que é moda, (…) mas a gravidade do problema e a sua dimensão não vão permitir que este passe de moda”, diz Diogo Silva.