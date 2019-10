Os partidos a concorrer à Assembleia da República até podem não ter esta questão como prioritária, mas os leitores do SAPO24 que materializaram a sua opinião na iniciativa Plenário disseram o contrário. De todas as sugestões submetidas, a maior percentagem delas (22,2%), pede uma reforma do sistema político português.

Perante este tema de inúmeros cambiantes e elevada complexidade, o SAPO24 convidou duas vozes, ambas confortáveis nas temáticas do direito político, para vir discuti-lo. Uma delas foi a de José Ribeiro e Castro, histórico do CDS-PP (partido do qual foi presidente entre 2005-2007), advogado e promotor da proposta da SEDES na Assembleia da República. A outra foi a de Margarida Salema D'Oliveira Martins, professora associada de Direito na Universidade de Direito de Lisboa, ex-deputada pelo PSD e ex-presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), cargo que exerceu durante 8 anos.

Financiamento. Uma questão que limita a representação, mas não o pluralismo político

Foi tendo em conta o seu papel na ECFP que Margarida Salema tomou a palavra para responder à primeira questão levantada por Isabel Tavares, relativamente ao financiamento de natureza pública dos partidos e porque é que há uma diferença tão acentuada de valores recebidos pelos partidos pequenos e pelos grandes, quando todos têm as mesmas obrigações.

A professora arrancou dizendo que, apesar de nos últimos debates públicos ter ficado assente “que devia haver financiamento público", a dúvida mantém-se e a sociedade portuguesa tem de se decidir se “quer ter financiamento público dos partidos políticos e das campanhas eleitorais”, tendo de haver “uma dissociação a fazer entre as despesas eleitorais das despesas que os partidos fazem na sua atividade corrente".

Dizendo concordar com o regime que existe em Portugal e lembrando que o financiamento público foi adotado pela “grande maioria dos países no mundo”, Margarida Salema referiu, porém, que esta matéria tem “vantagens e inconvenientes”. Pela positiva, a ex-presidente da ECFP diz que o financiamento público direto permite “que os partidos possam constituir-se e exercer a sua ação" e que "os atores políticos se possam candidatar" e consigam "ter as suas despesas eleitorais subsidiadas pelo Estado".

Contudo, o que é mais problemático é a “enorme fatia de financiamento público indireto que os partidos portugueses pura e simplesmente entendem que não está sujeita às mesmas regras" de escrutínio, citando como exemplos "o acesso aos meios de comunicação social, subsidiado ou pago" ou o "acesso à utilização de bens públicos para desenvolvimento de atividades de campanha". Neste sentido, a professora frisa que “em matéria de obrigações de prestação de contas, a lei não pode ser mais rigorosa para uns do que para outros”, devendo funcionar “o princípio da igualdade".

Foi para mantê-lo que a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos foi criada, dizendo Margarida Salema que se utilizaram “poderes importantes e que nunca tinham sido experimentados em Portugal" para “verificar se aquilo que os partidos diziam nos seus relatórios e nas suas prestações de contas, se aquilo que os candidatos eleitorais diziam nas suas contas de campanha, correspondiam, ou não, à realidade". Para tal, diz a ex-presidente desta entidade que “foi montado todo um sistema de averiguação da realidade para certificar" se "os rendimentos que advinham para as contas para efeito de utilização para as respetivas despesas" eram "reais", "escondidos" ou se havia "donativos secretos".

A questão prende-se, continua a professora, com a atual legislação em vigor, que prevê a atribuição de dois tipos de subvenções aos partidos. Uma, “destinada a custear as despesas eleitorais”, é a “subvenção eleitoral", explicando Margarida Salema que pode ser pedida por "todos os partidos que concorram a mais de metade dos assentos parlamentares" e que apenas será concedida se estes “obtiverem representação parlamentar". A ex-presidente da ECFP, contudo, avisa que esta subvenção nunca pode “ultrapassar o limiar das despesas", pelo que é "muito importante a apresentação dos orçamentos de campanha".

A outra é a “subvenção partidária, que "se destina a atribuir um montante que corresponde a 1/365avos do indexante dos apoios sociais". Apenas destinado aos partidos que concorram à Assembleia da República, a professora explica que este subsídio também só pode ser requerido a quem tenha “concorrido a mais de metade dos assentos parlamentares”. Onde esta subvenção difere principalmente da “eleitoral” é que para ser obtida basta um partido obter representação eleitoral, ou, dada uma recente alteração da lei, atingir 50 mil votos nas eleições.

É este último ponto o mais problemático para Margarida Salema, que sublinha que todos os partidos neste momento "se constituem almejando atingir esse plafond", porque se chegarem a esse limiar dos 50 mil votos, já recebem "subvenção anual, atribuída em duodécimos e que vai vigorar até à próxima eleição da Assembleia da República" mesmo sem obter representação parlamentar.

Não se referindo especificamente a Portugal, a professora disse que há estados onde "as subvenções são tão generosas" que são consideradas como o "Eldorado político", sendo mais atrativo "formar um partido e tentar obter os 50 mil votos" do que "formar uma empresa cujo negócio pode ser mais complicado".

Apesar dos desafios colocados e da regulação vigente, Margarida Salema defende que as atuais regras "não foram restritivas do sentido de não permitir que se constituíssem partidos políticos", já que "basta ver que nestas eleições há 21 partidos candidatos". Nesse sentido, a professora é da opinião de que em Portugal há uma sociedade “pluralista” do “ponto de vista dos partidos políticos" e que "as pessoas não podem dizer" que as suas "ideias não estão contempladas em nenhum partido".

créditos: Rita Sousa Vieira | MadreMedia

Para combater a abstenção, nem o voto obrigatório nem contagem dos votos em branco são solução

O ponto quanto à pluralidade partidária em Portugal foi aproveitado por Isabel Tavares para recordar que, apesar da variedade dos partidos, esse não tem sido um fator que tem levado os eleitores às urnas. Fantasma persistente quanto aos processos eleitorais em Portugal, a abstenção foi outro dos temas em análise pelos dois convidados.

Admitindo haver um “nível muito alto” de abstenção em Portugal, José Ribeiro e Castro lembrou que esse é "um dos sintomas de uma certa desvinculação do eleitorado relativamente à participação eleitoral", mais tarde adiantando que isso "resulta de um descontentamento do cidadão relativamente ao funcionamento do sistema político e de um descrédito geral dos partidos".

As respostas a este fenómeno, porém, são mais esquivas do que parecem. É por isso que o ex-deputado do CDS recordou que algumas eleições onde supostamente haveria maior participação nas urnas, como as regionais madeirenses de 2015 — onde “podia haver um atrativo para as pessoas participarem na escolha do novo líder madeirense” no pós-Alberto João Jardim — ou as presidenciais de 2016 — que contaram com a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa e que foram bem disputadas entre os candidatos —, registaram níveis de abstenção acima dos 50%.

Contudo, se existe uma solução para a abstenção, ambos os convidados concordam que esta não passa pelo voto obrigatório. José Ribeiro e Castro afirmou-se contra pois as pessoas “têm o direito de votar ou não votar”, considerando o voto obrigatório uma "resposta apressada para mascarar um problema sem resolver a doença", frisando ainda que “não é por acaso que os casos do voto obrigatório no mundo são raríssimos" e que, mesmo assim, há países onde “não resolve o problema". Margarida Salema deu um desses exemplos, indicando como tem “estado a estudar essa matéria há dois anos” e que num dos maiores países onde o voto obrigatório é aplicado, o Brasil, "a taxa de abstenção não diminuiu".

Continuando José Ribeiro e Castro, “o problema da abstenção não se resolve com o voto obrigatório, mas com as reformas do sistema político para torná-lo mais atraente para as pessoas", considerando que estas “têm razão quando dizem que não se sentem representadas na Assembleia da República". Este ponto feito pelo advogado servia de base para recordar que "o sistema proporcional não é mau", mas que "os partidos estragaram-no" pois os deputados atualmente "não representam os cidadãos” e sim “os chefes do partido ou das cliques a que pertencem".