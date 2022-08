Fundado a 14 de maio de 1837 e com obra concluída 50 anos depois, o Real Gabinete Português de Leitura oferece uma coleção de mais de 350 mil obras de autores portugueses que estão no exterior. Foi criado por 43 imigrantes nacionais (homens de negócios e refugiados políticos) com o objetivo de proporcionar aos residentes portugueses no Brasil o acesso a uma vasta obra. No entanto, a verdade é que esta biblioteca, apesar de todo o conteúdo cultural que tem nas suas vastas prateleiras, tem sido destaque nos últimos tempos no Brasil sobretudo pela sua beleza arquitetónica. Tudo pela partilha de fotos dos visitantes nas redes sociais, como o Instagram e o TikTok, deste edifício de traço neomanuelino.

Beleza à parte, o Real Gabinete Português, que foi até considerado pela revista Time como um das vinte mais bonitas do mundo, conta com algumas obras emblemáticas da cultura lusófona, nomeadamente uma edição de 1572 de Os Lusíadas, de Luís de Camões, que curiosamente deu também o nome à rua onde a construção foi edificada.